У Путіна розповіли, як приймалося рішення про участь російської авіації в сирійському конфлікті

Про це заявив керівник адміністрації президента Росії Сергій Іванов в інтерв'ю ТАСС.

Від зазначив, що в ухваленні рішення про відправку російської авіагрупи і військового контингенту на базу під сирійську Латакію "не було спонтанності або поспіху".

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"Всі дії попередньо обмірковувалися, ретельно прораховувалися і узгоджувалися з верховним головнокомандувачем. Зараз вже не секрет, що бойові літаки і деякі спецпідрозділи збройних сил були завчасно відправлені до Сирії..." - наголосив Іванов.

При цьому керівник адміністрації Путіна заявив, що фінальна стадія обговорення операції в Сирії за участю російських військових проходила на засіданні Ради безпеки Росії пізно ввечері 29 вересня.

"Ми ще раз зважили "за" і "проти", плюси і мінуси. Лише після цього було звернення президента (Путіна - Ред.) до Ради Федерації", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу йшлося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.