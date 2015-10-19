У Путіна розповіли, як приймалося рішення про участь російської авіації в сирійському конфлікті
Росія втрутилася в конфлікт у Сирії, тому що ситуація в цій країні стала "нестерпною".
Про це заявив керівник адміністрації президента Росії Сергій Іванов в інтерв'ю ТАСС.
Від зазначив, що в ухваленні рішення про відправку російської авіагрупи і військового контингенту на базу під сирійську Латакію "не було спонтанності або поспіху".
Читайте такожНаступ на кількох фронтах у Сирії: російські літаки здійснили нові бомбардування (відео)
"Всі дії попередньо обмірковувалися, ретельно прораховувалися і узгоджувалися з верховним головнокомандувачем. Зараз вже не секрет, що бойові літаки і деякі спецпідрозділи збройних сил були завчасно відправлені до Сирії..." - наголосив Іванов.
При цьому керівник адміністрації Путіна заявив, що фінальна стадія обговорення операції в Сирії за участю російських військових проходила на засіданні Ради безпеки Росії пізно ввечері 29 вересня.
"Ми ще раз зважили "за" і "проти", плюси і мінуси. Лише після цього було звернення президента (Путіна - Ред.) до Ради Федерації", - розповів він.
Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".
За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу йшлося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.