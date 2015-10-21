Через кризу росіянки купують шуби на 40% рідше

Про це розповів «Російській службі новин» президент Пушно-хутряного союзу Росії Сергій Стовпів.

«Продажі хутряних виробів ми прив'язуємо до автомобільного ринку продажів, так як ці сегменти схожі. Статистика є по ринку автомобілів, продажі яких впали на 37-40%. Приблизно такого ж ми чекаємо і з продажу хутряних виробів», – уточнив експерт.

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На думку Столбова, криза в галузі призведе до масового закриття підприємств з пошиття виробів з хутра, і в найближчі три роки ситуація не покращиться. Ще однією тенденцією стало скорочення імпорту, додав він.

«Ми постійно беремо участь у форумах по всьому світу: ось були зараз у Франкфурті і Сеулі. Спілкувалися безпосередньо з зарубіжними виробниками хутряних товарів, і всі відзначають дуже велике падіння замовлень від російських продавців – до 50%. Враховуючи, що ми на 80% забезпечуємо оборот хутряних виробів за рахунок імпорту, продажі всередині країни впадуть значно в цьому сезоні», – зазначив президент Пушно-хутряного союзу РФ.