ООН: Південному Судану знову загрожує масовий голод

У спільній заяві агентств ООН - Продовольчої і сільськогосподарської організації, ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми говориться, що масовий голод може спалахнути в провінції Вахда на півдні країни, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В результаті двох років громадянської війни майже 4 мільйони людей, особливо маленькі діти, зіткнулися з гострою нестачею продовольства, повідомили в ООН.

Мирна угода була підписана у серпні, однак урядові сили і повстанці продовжують звинувачувати один одного у порушенні перемир'я.

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У кризовій ситуації знаходиться третина країни - на 80% більше, ніж у минулому році, зазначають в ООН.

"Люди стоять на порозі катастрофи, якої можна запобігти", - заявила глава Всесвітньої продовольчої програми Джойс Лума.

У минулому році Рада Безпеки ООН вже заявляла що продовольча криза в Південному Судані - найсуворіша з існуючих у світі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, за даними ООН, поганий урожай у кількох країнах субекваторіальної Африки означає, що мільйонам місцевих жителів у найближчі місяці загрожує голод.