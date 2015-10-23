Прем'єр РФ каже, що війна в Сирії не вплинула на емоційний стан Асада

Про це з посиланням на главу російського уряду Дмитра Медведєва, який брав участь у переговорах на вищому рівні, що відбулися на цьому тижні, повідомляє РИА Новости.

"Незважаючи на минувші роки, хочу зазначити, що президент Башар Асад під час свого останнього візиту в Москву був так само спокійний та врівноважений, як і п'ять років тому", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Російський прем'єр зазначив, що до цього він бачив сирійського президента під час свого візиту в Дамаск в травні 2010 року.

"З 2011 року життя сирійського народу перетворилася в кошмар: війна, терор, смерть, руйнування релігійних святинь та пам'яток світового значення", - додав Медведєв.

Нагадаємо, Асад у вівторок ввечері, 20 жовтня, відвідав Москву, провів переговори з главою російської держави Володимиром Путіним. У переговорах у розширеному складі брали участь члени вищого керівництва РФ.