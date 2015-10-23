Сирійський міністр заявив, що найважчий етап війни вже пройдено і скоро ставлення до САР зміниться

Про це повідомляє SANA.

Він зазначив, що на наступному етапі позиції багатьох країн зміняться по відношенню до САР. Міністр підкреслив, що країна рухається вперед і в політичному шляху, і в боротьбі з тероризмом, тому що «Сирія не може виконати політичні рішення до того, як знищить терористів і досягне стабільності у всіх сирійських землях».

Зоубі також додав, що жодна країна не має права нав'язувати свою перевагу Сирії або силою змушувати її змінити конституцію і політичну систему.

Читайте такожБританія: 85% російських авіаударів у Сирії здійснюються проти опозиції, а не проти ІДІЛ

Как повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави". Росія підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Асадом.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.

Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту" (ИГИЛ).