Сирійський міністр заявив, що найважчий етап війни вже пройдено і скоро ставлення до САР зміниться
Міністр інформації Сирії Умран аз-Зоубі заявив, що найважчий етап у війні в Сирії вже пройдено. Про це він сказав на зустрічі в Дамаску з представниками сирійської діаспори в Росії.
Про це повідомляє SANA.
Він зазначив, що на наступному етапі позиції багатьох країн зміняться по відношенню до САР. Міністр підкреслив, що країна рухається вперед і в політичному шляху, і в боротьбі з тероризмом, тому що «Сирія не може виконати політичні рішення до того, як знищить терористів і досягне стабільності у всіх сирійських землях».
Зоубі також додав, що жодна країна не має права нав'язувати свою перевагу Сирії або силою змушувати її змінити конституцію і політичну систему.
Читайте такожБританія: 85% російських авіаударів у Сирії здійснюються проти опозиції, а не проти ІДІЛ
Как повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави". Росія підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Асадом.
За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.
Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту" (ИГИЛ).