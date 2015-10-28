Влада Туреччини назвала основну мету теракту в Анкарі

Метою подвійного теракту в Анкарі був зрив призначених на 1 листопада дострокових парламентських виборів. Про це йдеться в заяві прокуратури Анкари, яке цитує Reuters.

За даними правоохоронців, метою терористів був також підрив політичної стабільності в країні.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня поблизу залізничного вокзалу у столиці Туреччини прогриміли два вибухи. За останніми даними, число жертв подвійного теракту в Анкарі перевищила 100 осіб. Ще близько 500 осіб отримали поранення.