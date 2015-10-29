Біля берегів Греції перекинулося чергове судно з біженцями

Про це повідомляє Українська правда з посиланням місцеве видання "ПротоТема".

Загальне число пасажирів судна поки невідомо. За даними різних грецьких видань, поки відомо про загибель від трьох до семи осіб, у тому числі дітей. "ПротоТема" пише, що на борту могли перебувати до 300 осіб.

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Зараз у північно-східній частині Егейського моря ніч, невеликий шторм, однак берегова охорона продовжує операцію з порятунку тих хто вижили.

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Як повідомляв УНІАН, з понеділка до Греції прибула рекордна кількість біженців – майже 50 тисяч. Таким чином, близько 10 тисяч осіб щодня прибували на грецькі острови з Туреччини.