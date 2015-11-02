Лондон оповив рекордний туман: скасовано сотні авіарейсів

"Будь ласка, утримайтесь від поїздки в аеропорт, якщо у вас немає підтвердження, що ваш рейс не затримали", - просить пасажирів компанія British Airways, передає Lenta.ru. Скасовані або затримані на кілька годин рейси безлічі авіакомпаній, включаючи KLM, Lot, Brussels Airlines і United.

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Метеорологи повідомляють, що видимість в Лондоні складає всього 50 м. Туман знаменує настання небувало теплої погоди на заході Великобританії. У неділю, 1 листопада, температура в деяких районах Уельсу вже досягала рекордних 22,4 градусів.

Крім цього, як передає "ЄвроПравда" з посиланням на портал AirLive.net в аеропорту Лондона на даний момент скасовано 47 рейсів. Загалом планується, що сьогодні будуть скасовані 65% рейсів. 35% - затримуються.

Про проблеми своїх клієнтів попередили авіакомпанії British Airways і EasyJet.

В цілому складні погодні умови спостерігаються в даний час у всій Західній Європі.

Як повідомляє авіаційна організація Eurocontrol, цього ранку по всій Європі літаки в сумі спізнюються на 90 тис. хвилин. 94% затримок спостерігаються у зв'язку з погодними умовами.