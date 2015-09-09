У літака British Airways в Лас-Вегасі загорівся двигун (фото, відео)

В результаті інциденту постраждали дві людини, передає ТАСС з посиланням на телеканал KTLA.

"Дві людини постраждали під час пожежі", - уточнює телеканал. - На борту літака перебували 159 пасажирів і 13 членів екіпажу. Всі вони були екстрено евакуйовані з палаючого лайнера.

Згідно з попередньою інформацією, причиною пожежі стало загоряння одного з двигунів. Літаку Boeing 777 повинен був пройти рейсом номер 2276 в лондонський аеропорт Гетвік.