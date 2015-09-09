У літака British Airways в Лас-Вегасі загорівся двигун (фото, відео)
04:31, 09 вересня 2015Світ
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Пасажирський літак авіакомпанії British Airways загорівся у вівторок на злітно-посадковій смузі аеропорту міста Лас-Вегас (штат Невада).
REUTERS
В результаті інциденту постраждали дві людини, передає ТАСС з посиланням на телеканал KTLA.
"Дві людини постраждали під час пожежі", - уточнює телеканал. - На борту літака перебували 159 пасажирів і 13 членів екіпажу. Всі вони були екстрено евакуйовані з палаючого лайнера.
Згідно з попередньою інформацією, причиною пожежі стало загоряння одного з двигунів. Літаку Boeing 777 повинен був пройти рейсом номер 2276 в лондонський аеропорт Гетвік.
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