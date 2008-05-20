У рейтингу миролюбних країн Росія зайняла одне з останніх місць - FT
09:58, 20 травня 2008Світ
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На першому - Ісландія
У рейтингу миролюбних країн світу щодо зовнішньої і внутрішньої політики, який щорічно публікує газета The Financial Times, Росія зайняла 131-е місце із 140 держав.
Як передає «Газета.Ru», перше місце в рейтингу миролюбності займає Ісландія. На останньому місці – Ірак. США займає в цьому рейтингу 97-е місце, Китай – 67-е.
Україна займає 84-ий рядок. Весь список можна подивитися тут.
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