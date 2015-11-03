Обама затвердив бюджет США на найближчі два роки
Президент США Барак Обама затвердив бюджет на найближчі два роки, позбавивши, таким чином, країну від дефолту за своїми боргами.
Крайній термін для підвищення стелі держборгу наступав у вівторок, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Законопроект, прийнятий Конгресом минулого тижня, дозволяє державі збільшити витрати ще на 80 млрд доларів.
Президент Обама подякував лідерам демократів і республіканців за досягнення компромісу, заявивши, що саме так і повинен працювати Вашингтон.
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За його словами, угода ставить уряд на шлях відповідальності перед американським народом.
План встановлює граничний розмір держборгу, який не буде переглядатися до березня 2017 року, коли в Білий дім прийде нова адміністрація.
Раніше УНІАН повідомляв, що Барак Обама ветував річний закон про витрати на оборону загальною сумою в $612 млрд. Документ передбачав допомогу Україні.