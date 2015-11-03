Обама затвердив бюджет США на найближчі два роки

Крайній термін для підвищення стелі держборгу наступав у вівторок, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Законопроект, прийнятий Конгресом минулого тижня, дозволяє державі збільшити витрати ще на 80 млрд доларів.

Президент Обама подякував лідерам демократів і республіканців за досягнення компромісу, заявивши, що саме так і повинен працювати Вашингтон.

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За його словами, угода ставить уряд на шлях відповідальності перед американським народом.

План встановлює граничний розмір держборгу, який не буде переглядатися до березня 2017 року, коли в Білий дім прийде нова адміністрація.

Раніше УНІАН повідомляв, що Барак Обама ветував річний закон про витрати на оборону загальною сумою в $612 млрд. Документ передбачав допомогу Україні.