Несправність всередині літака стала причиною падіння російського А321 в Єгипті - джерело

Про це з посиланням на новинний портал "Аль-Масрі аль-Йоум" повідомляє РИА Новости.

За даними джерел, "причиною аварії стала несправність всередині повітряного судна, яка виникла ще до його падіння, що призвело до пошкодження у правому борту від хвоста літака", відзначає портал.

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Як зазначається, на думку джерел, це виключає можливість падіння літака через удар ракети або через інший зовнішній вплив. Проте джерела не повідомляють, чи виникла ця несправність внаслідок навмисних дій всередині літака, або ж вона була викликана технічними причинами.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною розглядають технічну несправність.



