Прем'єр Румунії йде у відставку на тлі протестів після пожежі у нічному клубі Бухареста

Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта оголосив про свою відставку на тлі протестів, що спалахнули після пожежі в нічному клубі в Бухаресті.

Як передає Русская служба Би-би-си, понад 20 тисяч демонстрантів вимагали відставки голови уряду, міністра внутрішніх справ і керівника району, в якому розташований клуб, і звинувачували владу у корупції.

Разом з Понтою, за його словами, складе повноваження і весь кабінет міністрів.

Читайте такожПрезидент Румунії назвав причину виникнення пожежі у нічному клубі Бухареста, внаслідок якої загинули 27 осіб

«Хтось повинен взяти на себе відповідальність за подію. Це серйозне питання, і ми обіцяємо швидке розв’язання ситуації», - цитує Рейтер лідера правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в нічному клубі сталася 30 жовтня, коли під час концерту в приміщенні застосували піротехніку.

У результаті пожежі загинули 32 особи з майже 400, які перебували у приміщенні. Власники клубу вже заарештовані. Їх підозрюють у вбивстві з необережності.