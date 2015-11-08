ЗМІ: Кількість жертв пожежі у нічному клубі Бухареста зросла до 43 осіб

Кількість жертв пожежі у нічному клубі Бухареста, яка сталася 31 жовтня, зросла до 43 осіб.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на Mediafax.

За даними лікарів, у шпиталі Флореску від отриманих травм та опіків померли 26-річна Олександра Радулеску та громадянин Туреччини.

Раніше повідомлялося, що у суботу померли дев’ять людей, які знаходилися на лікуванні після трагедії в нічному клубі.

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Як повідомлялося, в ніч на 31 жовтня в одному з нічних клубів Бухареста, де перебували близько 400 осіб, сталася пожежа - під час піротехнічного шоу загорілися елементи декору, почалося сильне задимлення, а потім пролунав вибух.

За словами очевидців, відвідувачі в паніці кинулися до єдиного виходу, де сталася тиснява.

Станом на 4 листопада вже було відомо, що у результаті пожежі загинули 32 особи.

Прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта, якого звинувачують у корупції, подав у відставку після протестів у Бухаресті, які спалахнули після трагедії в нічному клубі.