У США суд заблокував плани Обами щодо легалізації 5 мільйонів мігрантів – ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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За інформацією видання, апеляційний суд п’ятого окружного суду в США в Новому Орлеані заблокував план президента Барака Обами із захисту приблизно 5 мільйонів нелегальних мігрантів від депортації.

Суд залишив в силі заборону суду Техасу щодо легалізації зокрема мігрантів, які прибули до США нелегально, але в яких народилися тут діти, що, за законом, є громадянами США.

Повідомляється, що відколи Обама оголосив про ці плани рік тому, республіканці критикували їх. 26 штатів з 50 оскаржили такі дії адміністрації.

Ця заборона суду щодо легалізації окремих категорій мігрантів означає, що Обама навряд чи зможе виконати одну зі своїх передвиборчих обіцянок перш, ніж покине пост президента у 2017 році. Рішення Апеляційного суду може бути оскаржене Верховним судом США, але процес може зайняти кілька місяців.

В той же час деякі групи іммігрантів закликають Білий дім оскаржити рішення у Верховному суді негайно.