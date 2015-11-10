США і Туреччина домовилися посилити тиск на "Ісламську державу"

Про це з посиланням на Білий дім повідомляє РИА Новости.

"Лідери обговорили ситуацію в Сирії і важливість розширення спільних зусиль по зміцненню помірної сирійської опозиції і посилення тиску на ІД. Вони також обговорили шляхи створення умов для досягнутого шляхом переговорів розв'язання конфлікту, включаючи політичний перехід в Сирії", - заявили в Білому домі.

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Як наголошується, Обама обговорив з турецькими президентом і прем'єром майбутній саміт "Великої двадцятки" в Антальї, на який він має намір приїхати. Крім того, Обама привітав Туреччину виборами, що пройшли 1 листопада.