США і Туреччина домовилися посилити тиск на "Ісламську державу"
08:33, 10 листопада 2015Світ
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Лідери США і Туреччини в телефонній розмові домовилися посилити тиск на терористичне угрупування "Ісламська держава" та обговорили шляхи врегулювання конфлікту в Сирії.
REUTERS
Про це з посиланням на Білий дім повідомляє РИА Новости.
"Лідери обговорили ситуацію в Сирії і важливість розширення спільних зусиль по зміцненню помірної сирійської опозиції і посилення тиску на ІД. Вони також обговорили шляхи створення умов для досягнутого шляхом переговорів розв'язання конфлікту, включаючи політичний перехід в Сирії", - заявили в Білому домі.
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Як наголошується, Обама обговорив з турецькими президентом і прем'єром майбутній саміт "Великої двадцятки" в Антальї, на який він має намір приїхати. Крім того, Обама привітав Туреччину виборами, що пройшли 1 листопада.
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