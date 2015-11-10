У РФ підрахували, скільки вихідців з пострадянських країн воюють за ІДІЛ

Про це повідомив заступник директора ФСБ Росії Євген Сисоєв, передає ТАСС.

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"Кількість бойовиків ІДІЛ в середині 2015 року становила близько 80 тисяч осіб, в тому числі, 50 тисяч - у Сирії і 30 тисяч - в Іраку, що можна порівняти з арміями деяких держав", - зауважив Сисоєв.

"У їх числі близько 30 тисяч іноземних бойовиків-терористів. Переважна більшість прибули з Близького Сходу і Північної Африки. З країн пострадянського простору, включно з РФ, до рядів організації вступили близько семи тисяч осіб", - зазначив він.

Раніше міністр оборони США Ештон Картер заявляв, що у своїй кампанії в Сирії Росія "зійшла з курсу". Дії Кремля ведуть до затягування громадянської війни в цій країні.