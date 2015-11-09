Картер: США готові до додаткових дій проти "Ісламської держави" в Сирії

Про це заявив сам міністр оборони США Ештон Картер, передає "Голос Америки". У свою чергу впливова сенатор-демократ Дайан Файнстайн вважає, що не можна обмежитися відправкою в Сирію групи з менш ніж 50 спецназівців, і закликає використовувати комплексний підхід до боротьби з ІДІЛ.

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Глава Пентагону зазначив, що на основі іракського і афганського досвіду США зрозуміли, що ключем до перемоги є наявність місцевих сил, здатних зберегти мир, після того, як їм допомогли цей мир встановити. "Знайти такі сили в Іраку і Сирії – нелегко, – сказав він. –На це піде певний час, тому що нам треба їх виявити, дати їм необхідні можливості і підтримати. У нас є певні сили, готові воювати з ІДІЛ, і якщо їх чисельність збільшиться, ми будемо робити більше. Якщо ми знайдемо додаткові угруповання, які готові воювати з ІДІЛ, переконаємося в їх здібностях і перевіримо їх, ми будемо робити більше. Президент дав зрозуміти, що він готовий вжити додаткових зусиль. Я, безумовно, готовий рекомендувати йому зробити додаткові зусилля, але нам потрібно мати здатні сили на місцях. Це ключ до стійкої перемоги".

За словами Ештона Картера, чисельність американського контингенту не настільки важлива, важливо те, що вони, американці, будуть там робити. "Вони володіють унікальними навичками, вони можуть запитувати повітряні удари, збирати розвіддані. Вони примножують силу для сили, яка набагато більша ніж 50 чоловік, але складається з місцевих людей", – додав він.

У свою чергу заступник голови комітету Сенату з розвідки Дайан Файнстайн заявила, що розміщення декількох десятків американських спецназівців недостатньо для виконання поставленого завдання. "Якщо ми дійсно хочемо використовувати сили спеціальних операцій – щоб вони швидко зайшли і швидко вийшли, – нам потрібно робити це в рамках набагато більш комплексного підходу до боротьби з ІДІЛ. Мова йде не про єдиний об'єкт, не єдину будівлю в місті Ракка або десь ще, а про багато різних місць. Інший момент полягає в тому, що, здається, виникає розуміння, що одними бомбардуваннями справу не вирішити. Ми зробили більше 7 тис. вильотів. Інші учасники також здійснювали вильоти. Ми здійснили більшість вильотів, але це не змінило динаміку".

Тим часом, інформагентство Reuters повідомило, що в період з 30 жовтня по 6 листопада кількість авіаударів коаліції на чолі з США проти об'єктів "Ісламської держави" в Сирії значно зросла – до 56 порівняно лише з трьома за попередні 8 днів. Раніше представник Пентагону повідомив, що множинні одночасні операції коаліції посилюють тиск на бойовиків "Ісламської держави" відразу на декількох фронтах.