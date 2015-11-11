США запропонували нагороду за лідерів угруповання "Аш-Шабаб"

Найбільшу винагороду – $6 млн, пропонується за інформацію про очільника угруповання Абу Убайде, передає Бі-бі-сі.

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До нього організацією керував Ахмед Абді Годан, убитий в минулому році в ході обстрілу американського безпілотника.

По $3 млн пропонується за інформацію про інших лідерів угруповання, в тому числі за Махада Карате, якого підозрюють в організації нападу на університет в місті Гарісса на північному сході Кенії, жертвами якогостали 147 осіб.