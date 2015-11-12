У Фінляндії мусульман стало більше, ніж православних

Про це повідомляє місцеве видання Yle з посиланням на співробітників центрів з прийому біженців.

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Відзначається, що більшість мігрантів, які прибувають до Фінляндії - світські мусульмани.

Заступник директора центру з прийому Йоутсено Ярі Кяхкенен розповів, що деякі прохачі притулку ходять в бари, але п'яних він не бачив. Кяхкенен зазначає, що виплат не вистачає для святкування. Мігранти, які живуть в центрі з прийому біженців, отримують 93 євро в місяць.

"Деякі п'ють пиво, але ніхто не був п'яним", - додав співробітник центру з прийому біженців.

Через приплив прохачів притулку кількість мусульман за короткий час перевищила кількість православних, які стали другою за величиною релігійною групою у Фінляндії.

За інформацією видання, у Фінляндії на даний момент проживає близько 70 тисяч мусульман. Число мусульман продовжує зростати, оскільки кількість прибуваючих у країну прохачів притулку знову стала збільшуватися.

Представники православ'я впали на третє місце. У Фінляндії проживає 61 тисяча православних. Потім ідуть Свідки Єгови (18 тисяч), Вільна церква (15 тисяч) та католицька церква (13 тисяч).

Як повідомлялося, Фіннляндия має намір призупинити прийом біженців за квотою ЄС. За даними МВС Фінляндії, в країну до кінця року можуть приїхати 30-35 тис. шукачів притулку. Раніше відомство очікувало приїзду 50 тис. біженців. У 2014 році їх число становило всього близько 4 тис. До Фінляндії з початку цього року прибули вже майже 26 тис. мігрантів, переважно це вихідці з Іраку.