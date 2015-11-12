У Франції вимагають від Німеччини пояснень у зв’язку зі шпигунським скандалом
Після оприлюднення німецькими ЗМІ інформації про ймовірне прослуховування міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса німецькою спецслужбою у Парижі просять роз’яснень від Берліна.
Зокрема французський міністр закордонних справ Лоран Фабіус вимагає від канцлера Німеччини Ангели Меркель пояснень щодо його ймовірного прослуховування Федеральною розвідувальною службою Німеччини (BND). Про це він говорив з Ангелою Меркель у кулуарах під час саміту ЄС-Африка у Валетті, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".
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За словами Лорана Фабіуса Ангела Меркель відповіла йому, що прослуховування з боку BND, за її інформацією, могло відбуватися "опосередковано". "Тому що прослуховувалися люди, які, можливо, до мене зверталися", - сказав Фабіус. "Але чи в тій, чи в іншій формі - це дуже неприємно, коли тебе прослуховують", - сказав французський міністр.
Нагадаємо, за даними німецької телерадіокомпанії rbb, серед скандальних шпигунських цілей німецької спецслужби в минулому був зокрема й Лоран Фабіус, який з 2012 року обіймає пост міністра закордонних справ Франції. Крім того, журналісти припускають, що є всі підстави вважати список шпигунських цілей BND обсягом 900 сторінок неповним.