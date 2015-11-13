Єгипет передасть іноземцям копію запису даних "чорних скриньок" російського літака

Про це заявив міністр цивільної авіації Єгипту Хоссам Камаль, передає Lenta.ru з посиланням на The Times of Israel. За його словами, останні 7 хвилин запису бортових самописців будуть відправлені в одну з країн, які виробляють літаки і мають обладнання для аналізу звуку, який чути на записі з "чорних скриньок", і його джерела.

Читайте такожЗМІ: російська сторона згодна з версією про бомбу, але поки не говорить про неї публічно

"Цей звук буде проаналізовано за допомогою спеціального обладнання, якого немає в більшості країн", - пояснив міністр. При цьому він не уточнив, про яку саме державу йде мова.

"Оригінал запису відправлений не буде", - зазначив Хоссам Камаль.

Аеробус А321 був побудований в Німеччині, його двигуни були зроблені в США.

6 листопада ЗМІ повідомили про незвичайний звук, який зафіксував самописець лайнера.

7 листопада з бортових самописців літака була успішно вилучена вся інформація. Первинна розшифровка параметричної "чорної скриньки" вказує на те, що з моменту зльоту до падіння літак знаходився в повітрі 23 хвилини до катастрофи він набирав висоту і летів зі швидкістю 521 км/ч. На наступних секундах запису був чутний шум.

Літак Airbus A321 "Когалимавіа", що летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився 31 жовтня на Синайському півострові. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули. Причина падіння літака поки не встановлена.