Орбан: Угорщину спіткала б доля України, якби вона не вступила до ЄС

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю швейцарському виданню Weltwoche, передає "ЄвроПравда".

Він зазначив, що, незважаючи на всю критику Євросоюзу, зараз все одно підтримує історичний вибір Угорщини щодо членства в ЄС.

"Ми живемо на сході, на історичній межі континенту. Якщо б ми не були в ЄС, ми б опинилися в тій ситуації, в якій зараз перебуває Україна", - вважає Орбан.

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"З точки зору історичної перспективи Україна повинна бути в ЄС. Але зараз вона належить до Європи? Якщо ми не хочемо стати другою Україною, сутінковою країною між двома світами, Угорщина повинна залишатися в ЄС", - заявив він.

За словами прем'єр-міністра Угорщини, у цій ситуації йдеться про ідентичність Угорщини.

"Якщо б Угорщина розташовувалася між Швейцарією і Австрією, відповідь на це питання (членства в ЄС) була б більш простою. Але, на жаль, це місце вже зайнято", - зазначив Орбан.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявляв, що мігранти, які прямують до Європи, більше нагадують армію, ніж прохачів притулку.