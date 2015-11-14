ЗМІ: Невідомі обстрілювали людей в шести кварталах французької столиці (відео)
00:47, 14 листопада 2015Світ
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Щонайменше в шести кварталах французької столиці невідомі в п'ятницю ввечері відкрили вогонь по людях з вогнепальної зброї.
REUTERS
Про це повідомив телеканал BFM.
За його даними, всі місця знаходяться на правому березі Парижа. Це - концертний зал Bataklan, камбоджійський ресторан поруч з площею Республіки, кілька вулиць між площею Республіки і площею Бастилії (на схід від центру міста), передає ТАСС.
Три гранати були підірвані біля стадіону Stade de France, розташованого біля північної межі міста, на території департаменту Сен-Дені.
RAW (18+) #Paris Terrorist Attack VIDEO Footage #ParisAttacks many deads and injured people. #ISIS#AK47FULLpic.twitter.com/vx0aUIcV4D
— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) November 13, 2015
За останніми даними, отриманими ТАСС з поліцейських джерел, всередині концертного залу Bataklan загинули не менше 15 людей, біля стадіону - три людини.
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