ЗМІ: Невідомі обстрілювали людей в шести кварталах французької столиці (відео)

00:47, 14 листопада 2015
Світ
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Щонайменше в шести кварталах французької столиці невідомі в п'ятницю ввечері відкрили вогонь по людях з вогнепальної зброї.

REUTERS

Про це повідомив телеканал BFM.

За його даними, всі місця знаходяться на правому березі Парижа. Це - концертний зал Bataklan, камбоджійський ресторан поруч з площею Республіки, кілька вулиць між площею Республіки і площею Бастилії (на схід від центру міста), передає ТАСС.

Три гранати були підірвані біля стадіону Stade de France, розташованого біля північної межі міста, на території департаменту Сен-Дені.

За останніми даними, отриманими ТАСС з поліцейських джерел, всередині концертного залу Bataklan загинули не менше 15 людей, біля стадіону - три людини.

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