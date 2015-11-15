Франція і США у відповідь на теракти посилять бомбардування позицій ІД в Сирії та Іраку

Про це заявив на саміті G20 в Антальї заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс, коментуючи теракти в Парижі. Його слова наводить Reuters.

«Ми будемо (битися) з французами плечем до плеча. Вони повноцінні учасники військової кампанії в Іраку і Сирії. Ясно, що вони хочуть збільшити наші зусилля», — сказав він. Він додав, що бойовики ІГ найближчим часом зрозуміють, що у них не залишилося безпечного притулку, пише Лента.ру.

У Парижі і передмісті Сен-Дені в ніч на 14 листопада сталася серія терактів. У концертному залі «Батаклан» бойовики взяли заручників, а біля футбольного стадіону «Стад де Франс» пролунали три вибухи. Прокуратура Парижа підтвердила загибель 129 осіб, ще 352 постраждали. Відповідальність за вилазки терористів взяло на себе ІГ.

Франція у складі міжнародної коаліції на чолі з США з минулого року завдає ударів по позиціях бойовиків ІГ в Іраку, в цьому році ВПС країни стали атакувати ІГ в Сирії.