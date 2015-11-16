Поліція Франції розпочала широкомасштабні рейди - The Guardian

У понеділок вранці, 16 листопада, поліція Франції почала проводити широкомасштабні рейди з метою пошуку Салаха Абдеслама та інших причетних до скоєння терактів в Парижі, повідомляє DT.ua з посиланням на The Guardian.

Зокрема, рейди проходять в Тулузі, Греноблі, Жемоні і передмісті Парижа Бобіньї. Повідомляється, що не менше трьох осіб були заарештовані в Тулузі й одна людина зі зброєю затриманий в Греноблі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

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14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 129 чоловік, а поранених - до 352.

З них 99 знаходяться в критичному стані. У зв'язку з цим прокурор не виключив зростання числа загиблих. ЗМІ інформують, що серед загиблих була 1 громадянка США та 1 підданий Великобританії. Прокурор зазначив, що всього було 3 групи терористів. З 8 убитих терористів - 1 громадянин Франції, 1 сирієць.