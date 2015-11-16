У Кремлі прокоментували зустріч Путіна та Обами: вона не стала переломною

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Розумієте, це абсолютно, напевно, нереалістично очікувати, щоб двадцятихвилинна зустріч могла ознаменувати собою перелом у двосторонніх відносинах. Двосторонні відносини такі, які вони є. Розбіжності такі, які вони є. І водночас, скажімо так, розуміння безальтернативності двостороннього діалогу, хоча б для обговорення наявних проблем, теж таке, яке воно є", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналіста про те, як у Кремлі ставляться до зустрічі Путіна і Обами, і чи можна назвати її переломною у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

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"Тому, напевно, помилково думати, що можливо за 20 хвилин перевернути двосторонні відносини - звичайно, це неможливо, але сама по собі бесіда дійсно конструктивний характер", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час неформальних переговорів Барака Обами і Володимира Путіна на саміті "двадцятки" в Туреччині обговорювалися шляхи вирішення конфліктів в Україні та Сирії.