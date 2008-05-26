Сергія Іванова вперше за 9 років не включили в Раду Безпеки РФ

Напередодні увечері президент Росії Дмитро Медведєв затвердив склад Ради безпеки.

Зміцнення позицій силовиків – так розцінили новий склад Ради Безпеки політологи. Головна зміна – це, перш за все, відсутність віце-прем`єра Сергія Іванова. З 99 року він беззмінно присутній на засіданнях Ради Безпеки – як секретар цього органу, як міністр оборони, потім як перший віце-прем`єр. У нинішньому ж складі не виявилося майже нікого із заступників Путіна – ні перших віце, ні звичних віце-прем`єрів. Винятком став тільки Олексій Кудрін, якому як міністру фінансів належить бути за посадою у складі Радбезу. Зате з`явилися нові особи. Це глава прикордонної служби ФСБ – перший заступник директора служби Володимир Пронічев. А також новий глава Держнаркоконтролю Віктор Іванов. Дотепер глава ФСКН до складу Ради Безпеки не входив, і фахівці вже називають це призначення крупною апаратною перемогою Віктора Іванова і силовиків.

Нагадаємо, що новим секретарем Ради Безпеки був призначений колишній глава ФСБ Микола Патрушев.

Эхо Москвы