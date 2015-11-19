Влада Нью-Йорка відреагувала на погрози ІДІЛ "вдарити по самому центру США"

Про це повідомляє Reuters.

У заяві градоначальника зазначається, що залякування - найважливіший інструмент тероризму, але Нью-Йорк володіє найпотужнішими силами поліції і жителі можуть спокійно займатися своїми справами, нічого не побоюючись.

Де Блазіо зазначив, що ніякої конкретної і реальної загрози» Нью-Йорку не існує. З ним погодився і поліцейський комісар Вільям Бреттон.

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Як повідомляв УНІАН, в мережі з'явилося відео з погрозами і терористом-смертником на Таймс-сквер. Відзначається, що сцена з Манхеттеном з'являлася на відео бойовиків ще в квітні.

Представники ФБР повідомили, що інформація про погрози терористів в ЗМІ ретельно розслідується.