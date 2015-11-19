Влада Нью-Йорка відреагувала на погрози ІДІЛ "вдарити по самому центру США"
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підкреслив, що нью-йоркцям не варто побоюватися погрози з боку «Ісламської держави», які прозвучали на опублікованому терористами відеоролику.
Про це повідомляє Reuters.
У заяві градоначальника зазначається, що залякування - найважливіший інструмент тероризму, але Нью-Йорк володіє найпотужнішими силами поліції і жителі можуть спокійно займатися своїми справами, нічого не побоюючись.
Де Блазіо зазначив, що ніякої конкретної і реальної загрози» Нью-Йорку не існує. З ним погодився і поліцейський комісар Вільям Бреттон.
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Як повідомляв УНІАН, в мережі з'явилося відео з погрозами і терористом-смертником на Таймс-сквер. Відзначається, що сцена з Манхеттеном з'являлася на відео бойовиків ще в квітні.
Представники ФБР повідомили, що інформація про погрози терористів в ЗМІ ретельно розслідується.