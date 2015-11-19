В Telegram нарахували близько 40 каналів "Ісламської держави", через які бойовики вербують нових членів

Месенджер Telegram, активно використовується "Ісламською державою" для просування і вербування нових членів, пише РБК з посиланням на Reuters.

Як розповіла агентству представник SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом екстремістів, Рита Катц, зараз угруповання має на Тelegram близько 30-40 каналів. Вони, за її словами, працюють в якості сервісу для випуску прес-релізів, причому деякі канали приваблюють десятки тисяч підписантів.

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Зазначається, що напередодні адміністрація Telegram заявила про блокування 78 публічних каналів, що так або інакше пов'язані з екстремістським угрупованням "Ісламська держава". Листування в них велося на 12 мовах.

"Ми були занепокоєні, дізнавшись, що публічні канали Telegram використовуються ІДІЛ для поширення пропаганди. Ми уважно розглянули звіти, що надійшли до нас, і прийняли необхідні заходи для блокування каналів", — говорилося в повідомленні.

При цьому, згідно з повідомленням, один з користувачів Twitter попросив автора месенджера Павла Дурова уточнити, чи було заблоковано особисте листування бойовиків. "Звичайно, ні. Тільки на публічні чати можна скаржитися, і тільки їх можна блокувати", — відповів він.