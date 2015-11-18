Терористи перед атаками у Парижі використовували складне end-to-end шифрування

У вівторок, 17 листопада, чиновники США заявили, що терористи, які були виконавцями терактів у Парижі, використовували складне end-to-end шифрування в Бельгії, Франції та Сирії, повідомляє DT.ua з посиланням на агентство Reuters.

Глава розвідувального комітету сенату США Річард Берр заявив, що Сполучені Штати не змогли перехопити жодного безпосереднього повідомлення перед атаками терористів в Парижі.

За словами Берра, додатки для end-to-end шифрування можна вільно скачати з інтернету. End-to-end шифрування дозволяє безпечно передавати інформацію через будь-які, навіть відкриті канали зв'язку, наприклад, звичайні телекомунікаційні системи зв'язку або інтернет.

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Повідомлення шифруються перед відправкою і розшифровуються тільки після отримання, так що прочитати їх украй складно, навіть якщо вдається перехопити.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламська держава". 14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 129 чоловік, а поранених - до 352. З них 99 знаходяться в критичному стані. У зв'язку з цим прокурор не виключив зростання числа загиблих. ЗМІ інформують, що серед загиблих була 1 громадянка США та 1 підданий Великої Британії.

Прокурор зазначив, що всього було 3 групи терористів. З 8 убитих терористів - 1 громадянин Франції, 1 сирієць.