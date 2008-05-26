Росія і НАТО проведуть навчання з реагування на кризи

Росія і НАТО ведуть підготовку до проведення в 2010 році спільного навчання з реагуванню на кризи, повідомив заступник головного військового представника Росії при НАТО, начальник групи зв`язку і взаємодії Міноборони РФ при штабі Верховного головнокомандувача об`єднаними збройними силами НАТО в Європі Віктор Зиновьєв.

"Нині здійснюються заходи щодо підготовки спільного з НАТО комплексного навчання з реагування на кризи, проведення якого планується в 2010 році", - сказав генерал-майор російським журналістам.