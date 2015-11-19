Україна, Канада і США не підтримали російську резолюцію ООН

Про це повідомляє ТАСС.

За документ, представлений Росією, проголосували 126 країн-членів ООН, проти виступили чотири держави: Канада, Палау, США та Україна.

Ще 53 країни, в тому числі члени Європейського союзу, при голосуванні утрималися.

Читайте такожФранція представила в ООН проект резолюції про боротьбу з ІД

У минулому році за аналогічну резолюцію проголосували 115 держав, але проти висловилися три країни - Канада, США та Україна.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ не підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН у підтримку діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), оскільки в доповіді ядерні об'єкти окупованої Росією Криму віднесені до України.