В Анталії затримали бойовика ІДІЛ, підозрюваного у причетності до терактів у Парижі
За даними видання, 26-річний Ахмет Дахмані, громадянин Бельгії марокканського походження, підозрюється в тому, що він визначав місця нападу у Парижі.
У турецькій провінції Анталья заарештовані троє бойовиків угрупування "Ісламська держава", з яких як мінімум один причетний до терактів у Парижі.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Today's Zaman.
За даними видання, 26-річний Ахмет Дахмані, громадянин Бельгії марокканського походження, підозрюється в тому, що він визначав місця нападу у Парижі.
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Його затримали у районі Манавгат в п'ятницю, де він зупинився в готелі. Поліція провела обшук в п'ятизірковому готелі і затримала Дахмані.
Поліцейські також затримали двох інших бойовиків ІДІЛ, Ахмет Тахір і Мухаммед Верд, які мали намір зустрітися з Дахмані трасі Анталія-Аланія.
Обидва, як повідомляється, проникли на територію Туреччини з підробленими паспортами, щоб зустрітися з Дахмані і допомогти йому повернутися в Сирію.