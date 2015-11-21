В Анталії затримали бойовика ІДІЛ, підозрюваного у причетності до терактів у Парижі

У турецькій провінції Анталья заарештовані троє бойовиків угрупування "Ісламська держава", з яких як мінімум один причетний до терактів у Парижі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Today's Zaman.

За даними видання, 26-річний Ахмет Дахмані, громадянин Бельгії марокканського походження, підозрюється в тому, що він визначав місця нападу у Парижі.

Читайте такожУ Брюсселі після підвищення рівня терористичної загрози закрили метро

Його затримали у районі Манавгат в п'ятницю, де він зупинився в готелі. Поліція провела обшук в п'ятизірковому готелі і затримала Дахмані.

Поліцейські також затримали двох інших бойовиків ІДІЛ, Ахмет Тахір і Мухаммед Верд, які мали намір зустрітися з Дахмані трасі Анталія-Аланія.

Обидва, як повідомляється, проникли на територію Туреччини з підробленими паспортами, щоб зустрітися з Дахмані і допомогти йому повернутися в Сирію.