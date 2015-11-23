Британія подвоїть фінансування спецназу і збільшить його чисельність - Кемерон

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph, передає 112 Україна.

За словами Кемерона, Британія планує подвоїти фінансування спецназу, а також створити дві нові ударні бригади по 5 тис. чоловік у кожній. Такі заходи були схвалені у зв'язку з терористичною загрозою, масштаби якої стали зрозумілі після терактів в Парижі.

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Зараз Британія вивчає можливість підключитися до повітряної операції коаліції проти ІДІЛ в Сирії. З такою пропозицією Кемерон має намір звернутися до парламенту країни, який може санкціонувати таке рішення.

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія прискорить процес закупівлі нових палубних бойових літаків для двох своїх авіаносців, які зараз будуються. Це означає, що до 2023 року на озброєння надійдуть 24 американських винищувача-бомбардувальника F-35, які будуть базуватися на двох нових авіаносцях.