Президент Франції пообіцяв продовжити обстріли Сирії після кривавих терактів у Парижі
11:18, 23 листопада 2015Світ
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Президент Франції узгодив плани із прем'єром Великобританії.
REUTERS
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що його країна продовжить обстріли на території Сирії.
Про це повідомляється у Twitter інформагентства Al Arabiya.
BREAKING: Hollande says France will continue to carry out strikes in #Syria
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2015
"Олланд заявив, що Франція й надалі буде обстрілювати Сирію", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, як повідомляє ТСН, стало відомо, що Олланд та прем'єр-міністр Великобританії узгодили спільні дії щодо боротьби із тероризмом після терактів у Парижі 13 листопада.
Раніше УНІАН повідомляв, що Франція представила в ООН проект резолюції про необхідність глобальної підтримки в боротьбі з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".
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