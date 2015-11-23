Президент Франції пообіцяв продовжити обстріли Сирії після кривавих терактів у Парижі

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що його країна продовжить обстріли на території Сирії.

Про це повідомляється у Twitter інформагентства Al Arabiya.

BREAKING: Hollande says France will continue to carry out strikes in #Syria — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2015

"Олланд заявив, що Франція й надалі буде обстрілювати Сирію", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як повідомляє ТСН, стало відомо, що Олланд та прем'єр-міністр Великобританії узгодили спільні дії щодо боротьби із тероризмом після терактів у Парижі 13 листопада.

Раніше УНІАН повідомляв, що Франція представила в ООН проект резолюції про необхідність глобальної підтримки в боротьбі з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".