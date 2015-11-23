Президент Франції пообіцяв продовжити обстріли Сирії після кривавих терактів у Парижі

11:18, 23 листопада 2015
Світ
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Президент Франції узгодив плани із прем'єром Великобританії.

REUTERS

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що його країна продовжить обстріли на території Сирії.

Про це повідомляється у Twitter інформагентства Al Arabiya.

"Олланд заявив, що Франція й надалі буде обстрілювати Сирію", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як повідомляє ТСН, стало відомо, що Олланд та прем'єр-міністр Великобританії узгодили спільні дії щодо боротьби із тероризмом після терактів у Парижі 13 листопада. 

Раніше УНІАН повідомляв, що Франція представила в ООН проект резолюції про необхідність глобальної підтримки в боротьбі з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

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