Зачинено метро, школи і кафе: Антитерористична операція паралізувала життя Брюсселя (фоторепортаж)

Через заблоковане підземне сполучення багато водіїв автобусів просто не змогли вранці дістатися до роботи, інші були змушені залишитися вдома з дітьми, оскільки всі школи і дитячі садки також закриті, повідомляє ТАСС з посиланням на міську транспортну компанію STIB.

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Відзначається, що в систему "метро" у Брюсселі входять не тільки підземні залізничні лінії, але і кілька трамвайних маршрутів, що проходять під землею, яких особливо багато в центрі міста. Їх рух також зупинено.

Компанія не виключає, що окремі водії могли просто побояться вийти в рейс. В результаті на додаток до зупинки підземних видів транспорту, STIB була змушена повністю скасувати рух на шести автобусних маршрутах і подовжити інтервали на інших.

Згідно з повідомленням, крім всіх навчальних закладів, дитячих садків і метро, в місті закрито всі великі торгові центри та безліч магазинів за винятком продуктових, не працюють розважальні заклади, бібліотеки, стадіони і басейни, і навіть деякі кафе і ресторани. Багато власників приватних автомайстерень, перукарень, пралень та інших дрібних підприємств воліли також не відкриватися.

Більшість клінік і лікарень скасували прийом пацієнтів і працюють тільки за екстреними випадками.

Багато офісів, держустанов і банків бельгійської столиці запропонували своїм співробітникам працювати з документами вдома.

Крім цього, за даними агентства, скорочено роботу брюссельських інститутів Євросоюзу - Єврокомісії та Ради ЄС, а також штаб-квартири НАТО. Їх неосновний персонал переведено на гнучкий графік. Ще більш посилені заходи безпеки цих об'єктів, які і так є найбільш захищеними в Брюсселі після посольства США.

Як повідомляв УНІАН, в Брюсселі в рамках антитерористичної операції поліції проведено 19 обшуків, затримано 16 осіб. Підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі Салаха Абдеслама не знайшли.