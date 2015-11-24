Невідомі розповсюдили відео з погрозами на адресу тих, хто "бореться з ісламом" у Грузії

У Службі держбезпеки Грузії почали розслідування у зв'язку з появою відео, на якому четверо молодих людей погрожують тим, хто "бореться з ісламом" в Грузії, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Від подальших коментарів у зв'язку з появою відео в службі держбезпеки Грузії поки утримуються.

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На записі молоді люди, озброєні автоматами, звертаються до мусульман по-грузинськи, запис супроводжується субтитрами російською мовою.