Невідомі розповсюдили відео з погрозами на адресу тих, хто "бореться з ісламом" у Грузії
08:10, 24 листопада 2015Світ
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На відео озброєні люди погрожують тим, хто "бореться з ісламом" у Грузії".
Запис супроводжується субтитрами російською мовою / Фото УНІАН
У Службі держбезпеки Грузії почали розслідування у зв'язку з появою відео, на якому четверо молодих людей погрожують тим, хто "бореться з ісламом" в Грузії, повідомляє Русская служба Би-би-си.
Від подальших коментарів у зв'язку з появою відео в службі держбезпеки Грузії поки утримуються.
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На записі молоді люди, озброєні автоматами, звертаються до мусульман по-грузинськи, запис супроводжується субтитрами російською мовою.
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