З'явилося відео операції зі звільнення заручників у захопленому готелі в Малі
16:34, 20 листопада 2015Світ
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У мережі вже з'явилися кадри спецоперації правоохоронців зі звільнення заручників з готелю Radisson Blu у Малі, яких захопили терористи.
REUTERS
Так, на відеозаписі можна побачити процес звільнення людей з готелю.
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Раніше сьогодні адміністрація готелю Radisson Blu заявляла, що готель атакували двоє озброєних чоловіків.
При цьому джерела Reuters повідомляли про 10 нападників.
ЗМІ наголошували, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами.
Наразі кількість жертв нападу джихадистів на готель зросла до 9 осіб.
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