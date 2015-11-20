З'явилося відео операції зі звільнення заручників у захопленому готелі в Малі

Так, на відеозаписі можна побачити процес звільнення людей з готелю.

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Раніше сьогодні адміністрація готелю Radisson Blu заявляла, що готель атакували двоє озброєних чоловіків.

При цьому джерела Reuters повідомляли про 10 нападників.

ЗМІ наголошували, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами.

Наразі кількість жертв нападу джихадистів на готель зросла до 9 осіб.