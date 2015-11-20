З'явилося відео операції зі звільнення заручників у захопленому готелі в Малі

16:34, 20 листопада 2015
Світ
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У мережі вже з'явилися кадри спецоперації правоохоронців зі звільнення заручників з готелю Radisson Blu у Малі, яких захопили терористи.

REUTERS

Так, на відеозаписі можна побачити процес звільнення людей з готелю.

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Раніше сьогодні адміністрація готелю Radisson Blu заявляла, що готель атакували двоє озброєних чоловіків.

При цьому джерела Reuters повідомляли про 10 нападників.

ЗМІ наголошували, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами.

Наразі кількість жертв нападу джихадистів на готель зросла до 9 осіб.

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