Сирійські повстанці опублікували фото загиблого пілота Су-24 і назвали його ім'я

Такий запис з'явився в Twitter телеканалу сирійської опозиції, що перший опублікував фото і відео загиблого, передає РБК.

У перших повідомленнях про катастрофу літака на кордоні Туреччини та Сирії Міноборони Росії заявило, що пілотам Су-24 вдалося катапультуватися. Їх подальшу долю військові поки не коментували.

Раніше сирійські повстанці оприлюднили відео з тілом загиблого пілота. Засновник проекту незалежних громадських і журналістських розслідувань Billingcat Еліот Хіггінс вказав на ідентичність екіпіровки загиблого з обмундируванням російських пілотів в Сирії, що потрапило на кадри інформагентств.

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Українські активісти з сайту Informnapalm, публікували раніше дані російських пілотів, ідентифікували загиблого, як майора гвардії 6980-ї гвардійської авіаційної бази Сергія Румянцева. За їх даними, ескадрилья Су-24 чинна з авіабази Хмеймім в Латакії приписана саме до цієї частини, з аеродромом біля міста Шагол у Челябінській області.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.

У свою чергу джерела в уряді Туреччини стверджують, що пілоти живі і знаходяться у сирійських повстанців, йде робота по їх звільненню.