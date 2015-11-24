У РФ відповіли на інцидент із Су-24: ППО посилять, усі потенційно небезпечні цілі будуть знищуватися

У Генеральному штабі РФ розповіли, які заходи будуть вжиті після того, як турецькі ВПС збили російський Су-24.

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Начальник Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил РФ генерал-лейтенант Сергій Рудський розповів, що відомство підготувало додаткові заходи щодо забезпечення безпеки російської авіабази в Сирії, передає "РБК".

За його словами, тепер всі дії ударної авіації будуть здійснюватися "тільки під прикриттям літаків-винищувачів".

Крім того, Росія вживе заходів для посилення протиповітряної оборони. Так, крейсер "Москва, оснащений системою ППО "Форт", займе район в прибережній частині Латакії. У цій сирійській провінції знаходиться військовий аеродром Хмеймім, де з вересня розміщена російська авіагрупа.

"Попереджаємо, що всі цілі, які становлять для нас потенційну небезпеку, будуть знищуватися", — підкреслив Рудський.

Представник Генштабу РФ також повідомив, що "контакти з Туреччиною по військовій лінії будуть припинені".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджують, що пілоти, які катапультувалися із Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.