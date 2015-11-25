Кордон між Туреччиною і Сирією необхідно якомога швидше закрити - Олланд

Таку думку висловив президент Франції Франсуа Олланд після переговорів з президентом США Бараком Обамою, повідомляє ТАСС.

"Необхідно якомога швидше закрити кордон між Сирією і Туреччиною, щоб жоден терорист не міг проникнути в Європу і зробити варварські напади", - сказав Олланд.

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Французький лідер також вказав на проблему мігрантів.

"Сьогодні криза в Сирії зачіпає всю Європу. Ми змушені констатувати, що для європейців ризики великі, - сказав Олланд. - У цьому зв'язку необхідно знайти вихід із сирійської кризи".

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада США почали спільну операцію з Туреччиною, щоб повністю взяти під контроль північний кордон Сирії.