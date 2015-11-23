Президенти США та Франції обговорять Сирію і боротьбу з ісламістами

Білий дім повідомив, що лідери двох країн обговорять "подальшу співпрацю" в рамках очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави", яка вже більше року завдає повітряних дарів по позиціях угрупування в Іраку і Сирії, пише "Голос Америки".

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Французькі військові літаки також беруть участь у цих операціях, і, як повідомили Reuters офіційні особи, розширення масштабу операцій, якого бажає Париж, все ж не включає відправку до Сирії сухопутних підрозділів. Сьогодні Франсуа Олланд заявив, що французькі збройні сили "інтенсифікують" удари в Сирії.

Минулого тижня Рада Безпеки ООН схвалила запропоновану Францією резолюцію, що закликає всі країни вжити зусиль "щодо запобігання і припинення терористичних актів" "Ісламської держави" та інших угруповань, а також ліквідації притулків", створених ними у східній Сирії, а також на півночі і заході Іраку.

Перед від'їздом з Франції на зустріч з Бараком Обамою Франсуа Олланд сьогодні приймав прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, який повідомив, що має намір звернутися до парламенту з проханням про розширення британської участі в очолюваній США коаліції, що має включати повітряні удари по Сирії. Девід Кемерон також закликав європейські країни активізувати обмін розвідданими.

Німеччина також є частиною коаліції, але не бере участь у нанесенні повітряних ударів. У середу Франсуа Олланд зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після чого відправиться до Москви на переговори з президентом Володимиром Путіним.