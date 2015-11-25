У Казахстані 23-річна вагітна дівчина організувала фінансову піраміду

Слідчими розслідується кримінальна справа стосовно 23-річної жінки, яка підозрюється у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. В поліцію із заявами про факти шахрайства звернулося більше 40 людей, передає newskaz.ru.

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Зі слів потерпілих, підозрювана приходила в організації і проводила так звані "презентації", закликаючи громадян брати участь у придбанні грошових скриньок в Туреччині через свій клуб "Еврика". Спочатку вона збирала невеликі внески, потім, демонстративно приносила значні винагороди першим вкладникам, і громадяни, бачачи "швидке збагачення", добровільно віддавали свої гроші.

Загальна сума збитків, заподіяних громадянам, становить понад 25 мільйонів тенге.

При цьому потерпілі відзначають, що дівчина справляє гарне враження, тим більше що вона — на великому терміні вагітності. Сама підозрювана у шахрайстві від поліції не ховається, регулярно приходить на допити і обіцяє, що розрахується з усіма, у кого вона брала гроші.