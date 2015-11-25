Керрі попередив про можливе загострення арабо-ізраїльського конфлікту

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі після дипломатичної поїздки по регіону, в ході якої провів зустрічі з лідерами обох сторін, пише "Голос Америки". Він зазначив, що чекає правильних рішень від Ізраїлю і Палестини з досягнення сталого миру.

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Джон Керрі заявив після прильоту в Бостон, що США закликають Ізраїль і палестинців зробити кроки для зниження напруженості і продемонструвати справжню прихильність дипломатичним рішенням.

"Я думаю, що ми, можливо, зараз наближаємося до ключової точки, коли обидві сторони повинні зробити важливі рішення для майбутнього. Очевидно, що ми сподіваємося, що вони приймуть рішення, які будуть просувати процес для досягнення сталого миру", – сказав він.

В результаті хвилі нападів палестинців з ножами, стрільби і таранів людей на автомобілях з вересня вбито щонайменше 19 ізраїльтян і один американський студент. Принаймні 89 палестинців були вбиті, багато хто під час здійснення нападів, решта – в зіткненнях з ізраїльськими силами безпеки.

У вівторок під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі Джон Керрі засудив палестинські напади як тероризм, Нетаньяху при цьому заявив, що Ізраїль бореться з войовничими ісламістами "кожну годину" і описав це як "битву цивілізації проти варварства".

Пізніше держсекретар США провів переговори з палестинським лідером Махмудом Аббасом на Західному березі.

Ізраїль каже, що нинішнє насильство відбувається через палестинську кампанію брехні і підбурювання навколо важливого місця в Єрусалимі, яке шанується як святиня і мусульманами і євреями. Палестинці кажуть, що насильство корениться в розчаруванні з приводу майже півстолітньої окупації. Вони звинувачують Ізраїль у застосуванні надмірної сили для придушення заворушень.