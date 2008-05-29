Путіна у Франції приймуть не як прем'єра - газета

Володимир Путін починає свій перший візит в далеке зарубіжжя у якості голови уряду РФ. Сьогодні в Парижі він зустрінеться з прем`єром Франції Франсуа Фійоном і зі своїм колишнім колегою - президентом Ніколя Саркозі. За інформацією газети «Коммерсантъ», порядок денний переговорів, що відповідає нинішньому офіційному статусу Володимира Путіна, слабо відображає коло питань, які належить обговорити сторонам. Тим часом, відвідуючи Париж в ранзі прем`єра, Володимир Путін вирішуватиме проблеми президентського масштабу, відзначає Газета.ру.