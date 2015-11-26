У МЗС Росії поскаржилися: коаліція на чолі з США не надала дані про позиції ІДІЛ у Сирії

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«До теперішнього часу жодна з країн антиіділівської коаліції жодного разу не назвала жодного району або об'єкта, що належить ІДІЛ», - сказала вона.

Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.

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Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту".

Тим часом, Міноборони РФ заявило про понад 1500 знищених позицій ІДІЛ в Сирії за місяць операції.