У МЗС Росії поскаржилися: коаліція на чолі з США не надала дані про позиції ІДІЛ у Сирії
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу, що жодна з країн, що входять до очолюваної США коаліції проти угруповання «Ісламська держава», досі не надала російській стороні дані про позиції ІД в Сирії.
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«До теперішнього часу жодна з країн антиіділівської коаліції жодного разу не назвала жодного району або об'єкта, що належить ІДІЛ», - сказала вона.
Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.
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Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту".
Тим часом, Міноборони РФ заявило про понад 1500 знищених позицій ІДІЛ в Сирії за місяць операції.