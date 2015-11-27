У Бельгії арештували шостого підозрюваного у причетності до терактів у Парижі

"Суддя помістила затриманого під арешт і йому пред'явили звинувачення в участі в діяльності терористичної групи і вбивство", - зазначили в прокуратурі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Soir.

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Повне ім'я затриманого не називається, в заяві прокуратури він фігурує як Алі О. Повідомляється, що суд арештував його на місяць.

Таким чином, після паризьких терактів у Бельгії вже арештовано шістьох осіб, підозрюваних в причетності до загибелі 130 осіб.

Прокуратура також повідомила, що двоє підозрюваних, затриманих у четвер в результаті обшуків в містечках Овель і Енсіваль, сьогодні відпустили.

Як повідомляв УНІАН, влада Бельгії знизила рівень терористичної загрози в Брюсселі з найвищого четвертого до третього. Для решти країни зберігається третій рівень.