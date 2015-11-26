У Брюсселі знизили рівень терористичної загрози

У Брюсселі рівень терористичної загрози знижено з четвертого, найвищого рівня до третього.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні Координуючим органом з аналізу небезпеки, передають бельгійські ЗМІ.

На іншій території Бельгії рівень терористичної загрози залишається на третьому рівні.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі було вчинено серію терористичних атак. У результаті обстрілу кафе, захоплення заручників у театрі «Батаклан» і вибухів у «Стад де Франс» загинули 130 осіб.

Після терактів у столиці Бельгії оголосили про найвищий рівень терористичної загрози.

За цей період у ході спецоперацій силовики затримали понад 20 осіб, підозрюваних у причетності до організації серії терактів у Парижі й інших злочинів.