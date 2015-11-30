ЗМІ: Біля берегів Сирії за крейсером "Москва" стежать турецькі підводні човни

Про це повідомляє Vladtime.

При цьому було відзначено, що в даний час крейсер виконує завдання з прикриття з моря російської авіаційної бази «Хмеймім», яка знаходиться в сирійському місті Латакія.

У той же час, як повідомляють Turkishnavy, посилаючись на генеральний штаб Туреччини, у східній частині Середземного моря в режимі патрулювання знаходяться два дизельні підводні човни «Буракреїс» і «Долунай», причому, як зазначається, «Долунай» вийшов в море 11 листопада, а «Буракреис» - 7 листопада.

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«Попереджаємо середземноморські і чорноморські країни про те, що цілі, які представляють для російської армії потенційну небезпеку, будуть знищуватися», - заявив начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ генерал-лейтенант Сергій Рудської, відзначивши те важлива обставина, що операція відплати в Сирії, що виконується підрозділами ВКЗ Росії, прикривається надійно.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.