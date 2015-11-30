ЗМІ: Біля берегів Сирії за крейсером "Москва" стежать турецькі підводні човни
Начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ повідомляє про те, що всі переміщення гвардійського ракетного крейсера «Москва», який входить до складу бойових кораблів Чорноморського флоту РФ, відстежують як мінімум два підводні човни військово-морських сил Туреччини.
Про це повідомляє Vladtime.
При цьому було відзначено, що в даний час крейсер виконує завдання з прикриття з моря російської авіаційної бази «Хмеймім», яка знаходиться в сирійському місті Латакія.
У той же час, як повідомляють Turkishnavy, посилаючись на генеральний штаб Туреччини, у східній частині Середземного моря в режимі патрулювання знаходяться два дизельні підводні човни «Буракреїс» і «Долунай», причому, як зазначається, «Долунай» вийшов в море 11 листопада, а «Буракреис» - 7 листопада.
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«Попереджаємо середземноморські і чорноморські країни про те, що цілі, які представляють для російської армії потенційну небезпеку, будуть знищуватися», - заявив начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ генерал-лейтенант Сергій Рудської, відзначивши те важлива обставина, що операція відплати в Сирії, що виконується підрозділами ВКЗ Росії, прикривається надійно.
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.
Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.